Матевос Исаакян: сотрудничество с Феттелем может помочь Лоуренсу Строллу

Пилот программы SMP Racing Матевос Исаакян поделился мнением относительно будущего Себастьяна Феттеля в Формуле-1. Он считает, что четырёхкратному чемпиону миру стоит присоединиться к «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской команды.
«Сложно представить Феттеля в «Мерседесе». Не верю этой информации. А вот переход в «Рейсинг Пойнт», которая должна скоро превратиться в «Астон Мартин», может быть вполне реальным.
Не думаю, что сейчас для Себа найдётся много вариантов. А вот Лоуренсу Строллу сотрудничество с Феттелем очень помогло бы. Если Себ хочет остаться в Ф-1, для него это хороший вариант. У Стролла-старшего серьёзные амбиции, с новым бюджетом эта конюшня могла бы стать одной из топовых команд в чемпионате. То обстоятельство, что бюджеты в «Королевских гонках» скоро будут уменьшать, должно поспособствовать развитию бывшей «Форс Индии». Чтобы развиваться, команде нужен опытный и успешный гонщик. Феттель идеально подходит на эту роль. Это было бы взаимовыгодное сотрудничество», — приводит слова Исаакяна Sportbox.
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