Марко: предоставить трассу конкурентам – щедрый жест «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал решение владельцев трассы «Ред Булл Ринг» предоставить трек команде «Рено» для тестов перед стартом сезона.
В «Рено» не смогли провести тесты ни в Великобритании, ни во Франции, так как в обоих случаях инженерам и мотористам нужно было проходить двухнедельный карантин.
«Разрешить арендовать трассу соперникам, скажем так, — это щедрый жест с нашей стороны», — приводит слова Марко Speedweek.
У пилотов «Рено» будет возможность поработать за рулём машины образца 2018 года. 16 июня на трассу выедет Даниэль Риккардо, а 17 июня за руль сядет новобранец команды Эстебан Окон.
Напомним, что сезон Формулы-1 стартует 5 июля. На автодроме «Ред Булл Ринг» пройдёт Гран-при Австрии.
- 16 июня 2020
-
13:08
-
12:42
-
11:45
-
10:36
-
09:00
-
01:02
-
00:50
- 15 июня 2020
-
22:50
-
21:19
-
19:56
-
18:55
-
17:52
-
16:40
-
15:54
-
14:59
-
13:34
-
12:38
-
09:56
-
09:14
-
08:59
-
00:51
- 14 июня 2020
-
23:54
-
22:58
-
21:27
-
20:49
-
19:52
-
18:13
-
18:02
-
17:45
-
16:58
-
15:45
-
14:15
-
12:59
-
11:59
-
10:48
Партнерский контент