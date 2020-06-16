Марко: предоставить трассу конкурентам – щедрый жест «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал решение владельцев трассы «Ред Булл Ринг» предоставить трек команде «Рено» для тестов перед стартом сезона.



В «Рено» не смогли провести тесты ни в Великобритании, ни во Франции, так как в обоих случаях инженерам и мотористам нужно было проходить двухнедельный карантин.



«Разрешить арендовать трассу соперникам, скажем так, — это щедрый жест с нашей стороны», — приводит слова Марко Speedweek.



У пилотов «Рено» будет возможность поработать за рулём машины образца 2018 года. 16 июня на трассу выедет Даниэль Риккардо, а 17 июня за руль сядет новобранец команды Эстебан Окон.



Напомним, что сезон Формулы-1 стартует 5 июля. На автодроме «Ред Булл Ринг» пройдёт Гран-при Австрии.