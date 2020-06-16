Жан Тодт – о тайном соглашении ФИА и «Феррари»: моя совесть чиста

Президент ФИА Жан Тодт ответил на критику по поводу того, что занял слишком мягкую позицию во время расследования федерацией нарушений «Феррари» по работе с силовой установкой в 2019 году.

Ряд экспертов предположили, что Тодт не стал давать делу ход, потому что его сын Николя является менеджером гонщика «Скудерии» Шарля Леклера. Именно поэтому результаты расследования остаются засекреченными.



«Это неизбежная болтовня, постоянно появляется что-то такое. Сегодня они говорят об одном, завтра — о другом. Когда я принял это назначение, то знал, что должен буду столкнуться с положительными и отрицательными моментами на этом посту. Моя совесть чиста. Для меня важно быть прозрачным с членами ФИА и следить за этикой. Остальное — часть моей роли, включая неприятные слухи. Такие решения, как в случае с «Феррари» базируются на основе той информации, что предоставили наши эксперты – это не моё личное мнение», — приводит слова Тодта RaceFans.