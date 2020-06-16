Отец Хэмилтона призвал всех в Ф-1 преклонить колено вместе с его сыном на открытии сезона

Энтони Хэмилтон призвал всех сотрудников команд, включая пилотов, преклонить колено вместе с его сыном Льюисом во время открытия чемпионата мира Формулы-1 5 июля. По его словам, это будет знак уважения не только к антирасистскому движению, но и ко всем пострадавшим в этом году от Covid-19.
«Я был чрезвычайно горд Льюисом, когда впервые увидел его комментарии по этой теме. Мне показалось странным, что до него никто ничего не делал и не говорил.
Но тут речь должна идти не о Льюисе, а о Формуле-1 как о виде спорта. Будем надеяться, что участники и организаторы чемпионата пойдут на то, чтобы преклонить колено. Эта инициатива должны исходить от Ф-1 и ФИА. Они обязаны сказать: «На первой гонке давайте встанем на колено не только в поддержку Black Lives Matter, но и для всех, кто страдал и страдает от коронавируса». Тем самым они выразят благодарность врачам, медсёстрам, которые поставили свою жизнь на карту.
Я не думаю, что преклонение колена — обязанность Льюиса. Это обязанность всей Формулы-1», — приводит слова Энтони Хэмилтона GPFans.
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