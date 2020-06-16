Чемпионка W Series Чедвик планирует попасть в Формулу-1 до 2024 года

Пилот по развитию команды Формулы-1 «Уильямс», чемпионка W Series Джейми Чедвик получила финансовую поддержку от руководителя компании Rodin Cars Дэвида Дикера и с августа начнёт выступать в региональной Формуле-3 в составе итальянской команды Prema.



Пилотесса рассчитывает впоследствии перейти в международные Формулу-3 и Формулу-2 и «пробиться в Формулу-1 к 2023-2024 годам».



Компания Дикера занимается производством доступных гоночных автомобилей, и он рассчитывает на обратную связь от Чедвик, которая тестировала продукцию компании в марте. Австралиец является мультимиллионером и заработал состояние в IT-индустрии.



«Джейми – невероятный гоночный талант. У нас есть долгосрочные планы по её полной поддержке на пути к Формуле-1», – приводит слова Дикера BBC.