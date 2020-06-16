Култхард: в Формуле-1 должна присутствовать магия, как в проекте Илона Маска SpaceX

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что руководство чемпионата играет в опасную игру, пытаясь сократить расходы и создать более конкурентную среду посредством стандартизации всё большего числа различных узлов.
По словам шотландца, это идёт вразрез почти со всем, что отстаивает Формула-1: самые быстрые автомобили в мире должны создаваться благодаря инновационным технологиям, а не ограничительным мерам.
«Ф-1 не должна быть слишком похожа на IndyCar. У североамериканской серии нет такого же количества поклонников по всему миру, потому что она не такая космическая. Посмотрите на огромный энтузиазм вокруг проекта Илона Маска SpaceX. Эта магия должна присутствовать и в Формуле-1. Люди должны смотреть на наш спорт и думать, «как, чёрт возьми, им это удалось», — приводит слова Култхарда GPBlog.
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