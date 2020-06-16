Марко: Ферстаппен в «Ред Булл» в том же положении, которое было в нашей команде у Феттеля

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что лидер команды Макс Ферстаппен находится в привилегированном положении.

«Он чувствует себя в команде очень комфортно. Ферстаппен в „Ред Булл“ в том же положении, которое было в нашей команде у Феттеля. Самое главное — дать ему сильную машину и сделать так, чтобы именно „Ред Булл“ стал главной угрозой для „Мерседеса“», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, Макс Ферстаппен выступает в составе «Ред Булл» с 2016 года. С того момента он принёс австрийской команде восемь побед. Минувший сезон стал для 23-летнего спортсмена самым успешным в карьере. По итогам чемпионата он занял третье место в общем зачёте, опередив Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера из «Феррари» и уступив лишь гонщикам «Мерседеса».