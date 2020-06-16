Риккардо провёл тесты на «Ред Булл Ринг», проехав 115 кругов

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо провёл тесты на автодроме «Ред Булл Ринг». Австралиец работал с болидом образца 2018 года и проехал 115 кругов, сообщает пресс-служба французского коллектива на официальной странице в «Твиттере». В общей сложности Даниэль преодолел 500 км. Завтра, 17 июня, на «Ред Булл Ринге» отработает новобранец «Рено» Эстебан Окон.

Соответствующий твит доступен на странице французской команды в социальной сети.

Напомним, сезон Формулы-1 2020 года примет старт 5 июля. В этот день состоится Гран-при Австрии. Через неделю на трассе «Ред Булл Ринг» состоится ещё один этап чемпионата мира.

Старт сезона Формулы-1 был отложен более чем на три месяца из-за пандемии коронавируса. В связи с этим, календарь чемпионата мира претерпел изменения.