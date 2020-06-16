Тост объяснил, почему Квят и Гасли не добились успеха в «Ред Булл»
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился своими мыслями о том, почему пилоты его команды Даниил Квят и Пьер Гасли не сумели добиться успеха в «Ред Булл». По его словам, оба оказались в австрийском коллективе слишком рано.
«Оба пришли к нам после периода карьеры в «Ред Булл». Они вернулись к нам, потому что их переход в «Ред Булл» случился слишком рано для них. Было логично выбрать Даниила после того, как команду покинул Феттель. Но за его плечами был лишь один сезон в Формуле-1.
Та же история приключилась с Гасли. Начало его сезона в «Ред Булл» было непростым. Он был вовлечён в несколько инцидентов и не смог показать свою настоящую скорость. Сейчас мы довольны обоими нашими пилотами», — приводит слова Тоста GPblog.
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