Хэмилтон не получит штраф, если устроит акцию в честь движения Black Lives Matter

Сегодня, 16 июня, стало известно, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон намерен устроить акцию в честь движения Black Lives Matter, которое охватило весь мир после гибели афроамериканца от рук полиции в Миннеаполисе (США).

По слухам, британец собирается встать на одно колесо и тем самым поддержать протесты. В Формуле-1 не намерены препятствовать Хэмилтону и подчёркивают, что чемпионат осуждает проявления расизма.

«Это важная проблема, и мы поддержим кого угодно, кто захочет продемонстрировать поддержку в борьбе с расизмом», — приводит слова представителя Формулы-1 The Independent.

Напомним, Льюис Хэмилтон часто высказывается на общественно-политические темы и о проблемах, связанных с вопросами окружающей среды.