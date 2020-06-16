Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон не получит штраф, если устроит акцию в честь движения Black Lives Matter

Хэмилтон не получит штраф, если устроит акцию в честь движения Black Lives Matter
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 16 июня, стало известно, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон намерен устроить акцию в честь движения Black Lives Matter, которое охватило весь мир после гибели афроамериканца от рук полиции в Миннеаполисе (США).

По слухам, британец собирается встать на одно колесо и тем самым поддержать протесты. В Формуле-1 не намерены препятствовать Хэмилтону и подчёркивают, что чемпионат осуждает проявления расизма.

«Это важная проблема, и мы поддержим кого угодно, кто захочет продемонстрировать поддержку в борьбе с расизмом», — приводит слова представителя Формулы-1 The Independent.

Напомним, Льюис Хэмилтон часто высказывается на общественно-политические темы и о проблемах, связанных с вопросами окружающей среды.

Хэмилтон хочет устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии сезона
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020