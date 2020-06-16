Хэмилтон не получит штраф, если устроит акцию в честь движения Black Lives Matter
Сегодня, 16 июня, стало известно, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон намерен устроить акцию в честь движения Black Lives Matter, которое охватило весь мир после гибели афроамериканца от рук полиции в Миннеаполисе (США).
По слухам, британец собирается встать на одно колесо и тем самым поддержать протесты. В Формуле-1 не намерены препятствовать Хэмилтону и подчёркивают, что чемпионат осуждает проявления расизма.
«Это важная проблема, и мы поддержим кого угодно, кто захочет продемонстрировать поддержку в борьбе с расизмом», — приводит слова представителя Формулы-1 The Independent.
Напомним, Льюис Хэмилтон часто высказывается на общественно-политические темы и о проблемах, связанных с вопросами окружающей среды.
Хэмилтон хочет устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии сезона
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