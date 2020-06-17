В «Альфа Ромео» рассчитывают на седьмое место по итогам сезона
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, какие перед командой ставятся цели на сезон-2020. По его словам, коллектив нацеливается на седьмое место в Кубке конструкторов.
«Сейчас мы хотим попасть на седьмое место. Но, к сожалению, надёжность машин из топ-группы стала даже больше. В большинстве гонок сложно рассчитывать на то, что кто-то сойдёт. Так что можем рассчитывать лишь на то, что будем недалеко от лидеров в трёх-четырёх хаотичных гонках», — приводит слова Вассёра издание Blick.
В последние два сезона «Альфа Ромео» неизменно финишировала на восьмом месте в Кубке конструкторов. В 2019 году команда из Хинвиля записала себе в актив 57 очков. 43 из них набрал Кими Райкконен, 14 на счету Антонио Джовинацци.
- 17 июня 2020
-
00:47
-
00:35
- 16 июня 2020
-
23:43
-
22:21
-
21:05
-
19:55
-
18:15
-
17:40
-
16:55
-
16:43
-
14:58
-
14:28
-
13:08
-
12:42
-
11:45
-
10:36
-
09:00
-
01:02
-
00:50
- 15 июня 2020
-
22:50
-
21:19
-
19:56
-
18:55
-
17:52
-
16:40
-
15:54
-
14:59
-
13:34
-
12:38
-
09:56
-
09:14
-
08:59
-
00:51
- 14 июня 2020
-
23:54
-
22:58
Партнерский контент