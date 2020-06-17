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В «Альфа Ромео» рассчитывают на седьмое место по итогам сезона

В «Альфа Ромео» рассчитывают на седьмое место по итогам сезона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, какие перед командой ставятся цели на сезон-2020. По его словам, коллектив нацеливается на седьмое место в Кубке конструкторов.

«Сейчас мы хотим попасть на седьмое место. Но, к сожалению, надёжность машин из топ-группы стала даже больше. В большинстве гонок сложно рассчитывать на то, что кто-то сойдёт. Так что можем рассчитывать лишь на то, что будем недалеко от лидеров в трёх-четырёх хаотичных гонках», — приводит слова Вассёра издание Blick.

В последние два сезона «Альфа Ромео» неизменно финишировала на восьмом месте в Кубке конструкторов. В 2019 году команда из Хинвиля записала себе в актив 57 очков. 43 из них набрал Кими Райкконен, 14 на счету Антонио Джовинацци.

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