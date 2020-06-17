Гасли — о недоброжелателях: мне плевать на мнения тех, кто меня не знает

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что легко переносит критику недоброжелателей. По его словам, для него не имеет значение мнение людей, которые не являются близкими знакомыми.
«Мне плевать на мнения и оценки людей, которые меня не знают. Я доверяю мнениям тех, кто близок ко мне. Говорю о семье, друзьях и других людях, с которыми знаком с десяти лет.
Они знают настоящего Пьера. То, что вы видите по телевизору, отражает малый процент того, каким человеком я являюсь. В целом, критические оценки дают мне больше мотивации для того, чтобы доказать людям их неправоту. Сейчас я стал более опытным и уверенным в себе. Если машина будет конкурентоспособной, тогда у меня получится сильный год. Я в предвкушении нового сезона", — приводит слова француза Nextgen-Auto.
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