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Гасли — о недоброжелателях: мне плевать на мнения тех, кто меня не знает

Гасли — о недоброжелателях: мне плевать на мнения тех, кто меня не знает
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что легко переносит критику недоброжелателей. По его словам, для него не имеет значение мнение людей, которые не являются близкими знакомыми.

«Мне плевать на мнения и оценки людей, которые меня не знают. Я доверяю мнениям тех, кто близок ко мне. Говорю о семье, друзьях и других людях, с которыми знаком с десяти лет.

Они знают настоящего Пьера. То, что вы видите по телевизору, отражает малый процент того, каким человеком я являюсь. В целом, критические оценки дают мне больше мотивации для того, чтобы доказать людям их неправоту. Сейчас я стал более опытным и уверенным в себе. Если машина будет конкурентоспособной, тогда у меня получится сильный год. Я в предвкушении нового сезона", — приводит слова француза Nextgen-Auto.

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