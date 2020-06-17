Чемпион Формулы-2 де Врис назвал быстрейшего гонщика Ф-1, с которым он гонялся

Чемпион Формулы-2 Ник де Врис выбрал лучшего пилота Ф-1, с которым ему доводилось выступать ранее. Гонщик из Нидерландов назвал сильнейшим монегаска Шарля Леклера.
«Он самый быстрый гонщик, с которым я когда-либо сталкивался. Шарль отличается от просто хорошего пилота своей невероятной способностью приспосабливаться», — приводит слова де Вриса GPBlog.
Ник отметил, что Леклер превосходно справляется с меняющимися условиями, такими как внезапный дождь или неожиданное появление автомобиля безопасности.
При этом де Врис подчеркнул, что будет трудно определить, кто из трио — Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер на самом деле самый быстрый, так как они выступают в разных командах.
«Хэмилтон очень быстр. Но, к сожалению, трудно их сравнивать. Вероятно, мы никогда не узнаем, кто из них является абсолютно лучшим гонщиком», — добавил де Врис.
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