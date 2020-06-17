Формула-E представила календарь окончания сезона. За 9 дней пройдут 6 этапов

Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила календарь окончания сезона-2020 в Формуле-Е. Гонщикам предстоит провести 6 этапов. Все они пройдут на трассе в Берлине, которая расположена на территории аэропорта «Темпельхоф», сообщила пресс-служба Формулы-Е в «Твиттере».
Из-за пандемии коронавируса сезон в Формуле-Е был остановлен после пяти этапов. Оставшиеся шесть пройдут в августе. Организованы они будут в очень сжатые сроки. Руководство чемпионата планирует уложиться в 9 дней.
Формула-Е. Календарь последних шести этапов сезона-2020:.
Этап 7. 5 августа. «Темпельхоф», Берлин
Этап 8. 6 августа. «Темпельхоф», Берлин
Этап 9. 8 августа. «Темпельхоф», Берлин
Этап 10. 9 августа. «Темпельхоф», Берлин
Этап 11. 12 августа. «Темпельхоф», Берлин
Этап 12. 13 августа. «Темпельхоф», Берлин.
Гонки 5 и 6 августа состоятся на первой конфигурации трассы, 8 и 9 августа – на второй, 12 и 13 августа — на третьей.
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