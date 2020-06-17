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Формула-E представила календарь окончания сезона. За 9 дней пройдут 6 этапов

Формула-E представила календарь окончания сезона. За 9 дней пройдут 6 этапов
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила календарь окончания сезона-2020 в Формуле-Е. Гонщикам предстоит провести 6 этапов. Все они пройдут на трассе в Берлине, которая расположена на территории аэропорта «Темпельхоф», сообщила пресс-служба Формулы-Е в «Твиттере».

Из-за пандемии коронавируса сезон в Формуле-Е был остановлен после пяти этапов. Оставшиеся шесть пройдут в августе. Организованы они будут в очень сжатые сроки. Руководство чемпионата планирует уложиться в 9 дней.

Формула-Е. Календарь последних шести этапов сезона-2020:.

Этап 7. 5 августа. «Темпельхоф», Берлин
Этап 8. 6 августа. «Темпельхоф», Берлин
Этап 9. 8 августа. «Темпельхоф», Берлин
Этап 10. 9 августа. «Темпельхоф», Берлин
Этап 11. 12 августа. «Темпельхоф», Берлин
Этап 12. 13 августа. «Темпельхоф», Берлин.

Гонки 5 и 6 августа состоятся на первой конфигурации трассы, 8 и 9 августа – на второй, 12 и 13 августа — на третьей.

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