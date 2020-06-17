«Хельмут, я оскорблён». Хэмилтон ответил на заявление Марко, которого тот не делал

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон возмутился появившимися в интернете словами советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко и решил написать ему ответ в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Накануне ряд изданий сделал публикации, в которых приводилась выдержка из интервью Марко немецкому каналу RTL. На самом деле специалист его не давал. В них, в частности, цитировались слова Марко о том, что Хэмилтон слишком отвлёкся от предстоящего старта сезона Формулы-1, когда предложил устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии чемпионата.
«Хельмут, меня глубоко огорчает, что вы считаете борьбу за равноправие, которую ведут цветные люди, отвлекающим манёвром. Вообще, я глубоко оскорблён. Отвлекающим фактором для меня были фанаты, обращающие внимание на цвет кожи и насмехавшиеся над моей семьёй в дни гонок.
Меня отвлекали невзгоды и несправедливое обращение, с которым я сталкивался в детстве, в подростковом возрасте и даже сейчас.
Я надеюсь, что ваши слова о многом скажут тем немногочисленным цветным, что есть у вас в команде. О ваших приоритетах и о том, как вы их оцениваете. Просыпайтесь. Этот вид спорта должен измениться», — написал Хэмилтон.
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