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Уэббер: возможно, «Феррари» сочли, что Риккардо и Леклер слишком близки по скорости

Уэббер: возможно, «Феррари» сочли, что Риккардо и Леклер слишком близки по скорости
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением, почему руководство «Феррари» решило взять на замену Себастьяну Феттелю испанца Карлоса Сайнса, а не австралийца Даниэля Риккардо.

«Это был второй шанс, когда «Феррари» могла взять Даниэля, но почему-то не сложилась. В пользу Риккардо говорит множество вещей. Я действительно не понимаю, почему они опять не смогли договориться. Шарль и Даниэль хорошо ладят, но, возможно, «Феррари» нашла, что они слишком близки друг к другу по скорости», — приводит слова Риккардо GPBlog.

Напомним, Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит четырёхкратного чемпиона мира Феттеля. При этом партнёром Ландо Норриса в «Макларене» станет Риккардо.

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