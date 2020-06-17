Уэббер: возможно, «Феррари» сочли, что Риккардо и Леклер слишком близки по скорости
Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением, почему руководство «Феррари» решило взять на замену Себастьяну Феттелю испанца Карлоса Сайнса, а не австралийца Даниэля Риккардо.
«Это был второй шанс, когда «Феррари» могла взять Даниэля, но почему-то не сложилась. В пользу Риккардо говорит множество вещей. Я действительно не понимаю, почему они опять не смогли договориться. Шарль и Даниэль хорошо ладят, но, возможно, «Феррари» нашла, что они слишком близки друг к другу по скорости», — приводит слова Риккардо GPBlog.
Напомним, Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит четырёхкратного чемпиона мира Феттеля. При этом партнёром Ландо Норриса в «Макларене» станет Риккардо.
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