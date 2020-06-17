Хэмилтон удалил запись с обращением к Марко

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон удалил из «сториз» своего «инстаграма» запись с критикой советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.



Напомним, Льюис возмутился появившимися в интернете словами Марко, который раскритиковал предложение британца преклонить колено на открытии чемпионата, и решил написать ему ответ.



Накануне ряд изданий сделал публикации, в которых приводилась выдержка из интервью Марко немецкому каналу RTL. На самом деле специалист его не давал. В них, в частности, цитировались слова Марко о том, что Хэмилтон слишком отвлёкся от предстоящего старта сезона Формулы-1, когда предложил устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии чемпионата.

«Хельмут, я оскорблён». Хэмилтон ответил на заявление Марко, которого тот не делал