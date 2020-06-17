В «Ред Булл» подтвердили, что Марко не говорил слов, за которые Хэмилтон его раскритиковал

Команда «Ред Булл» сделала заявление по поводу интервью спортивного консультанта команды Хельмута Марко, которого он не давал.



Накануне ряд изданий сделал публикации, в которых приводилась выдержка из интервью Марко немецкому каналу RTL. На самом деле специалист его не давал. В них, в частности, цитировались слова Марко о том, что Льюис Хэмилтон слишком отвлёкся от предстоящего старта сезона Формулы-1, когда предложил устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии чемпионата.



Льюис возмутился появившимися в интернете словами Марко, который раскритиковал предложение британца преклонить колено на открытии чемпионата, и решил написать ему ответ.



«RTL подтвердил нам, что этих заявлений никогда не было. После этого Esentially Sports удалила статью со своего сайта», — цитирует заявление «Ред Булл» GPBlog.

Хэмилтон удалил запись с обращением к Марко