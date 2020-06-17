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В «Ред Булл» подтвердили, что Марко не говорил слов, за которые Хэмилтон его раскритиковал

В «Ред Булл» подтвердили, что Марко не говорил слов, за которые Хэмилтон его раскритиковал
Авто / Формула-1 0

Команда «Ред Булл» сделала заявление по поводу интервью спортивного консультанта команды Хельмута Марко, которого он не давал.

Накануне ряд изданий сделал публикации, в которых приводилась выдержка из интервью Марко немецкому каналу RTL. На самом деле специалист его не давал. В них, в частности, цитировались слова Марко о том, что Льюис Хэмилтон слишком отвлёкся от предстоящего старта сезона Формулы-1, когда предложил устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии чемпионата.

Льюис возмутился появившимися в интернете словами Марко, который раскритиковал предложение британца преклонить колено на открытии чемпионата, и решил написать ему ответ.

«RTL подтвердил нам, что этих заявлений никогда не было. После этого Esentially Sports удалила статью со своего сайта», — цитирует заявление «Ред Булл» GPBlog.

Хэмилтон удалил запись с обращением к Марко
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