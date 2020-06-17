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«Рейсинг Пойнт» первой после тестов вывела на трассу болид-2020, Окон протестировал «Рено»

«Рейсинг Пойнт» первой после тестов вывела на трассу болид-2020, Окон протестировал «Рено»
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» провела съёмочный день на автодроме в Сильверстоуне. По регламенту серии команда получает два съёмочных дня на сезон, в ходе которых проехать разрешается не более 100 километров на специальной демонстрационной резине. За рулём болида «Рейсинг Пойнт» отработал канадский гонщик Лэнс Стролл.

Видео с обкатки было опубликовано в «твиттере» команды «Рейсинг Пойнт».

На «Ред Булл Ринге» команда «Рено» провела тесты на болиде образца 2018 года. За рулём работал новичок команды Эстебан Окон, он проехал 145 кругов.

Напомним, сезон Формулы-1 2020 года примет старт 5 июля. В этот день состоится гонка в Австрии. Через неделю на трассе «Ред Булл Ринг» состоится ещё один этап чемпионата мира.

Из-за пандемии коронавируса старт сезона Формулы-1 был отложен более чем на три месяца. В связи с этим календарь чемпионата мира претерпел изменения.

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