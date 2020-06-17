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Гасли рассказал о своих кумирах в Формуле-1

Гасли рассказал о своих кумирах в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о том, кого считает своими кумирами в Формуле-1.

«Кумиры моего детства — это Айртон Сенна, Ален Прост и Михаэль Шумахер. Но я всегда был поклонником Кими Райкконена и Льюиса Хэмилтона. Представьте, что я ощущал, когда оказался на одной трассе с Льюисом и Кими в первый раз! Я был шокирован, но сейчас я уже привык и не вижу в этом ничего удивительного», — приводит слова Пьера Гасли Speedweek.

Напомним, сезон Формулы-1 2020 года примет старт 5 июля. В этот день состоится гонка в Австрии. Через неделю на трассе «Ред Булл Ринг» состоится ещё один этап чемпионата мира.

Из-за пандемии коронавируса старт сезона Формулы-1 был отложен более чем на три месяца. В связи с этим календарь чемпионата мира претерпел изменения.

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