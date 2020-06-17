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Чемпионка мира по боксу: Квят достиг бы больших результатов

Чемпионка мира по боксу: Квят достиг бы больших результатов
Авто / Формула-1 0

Двукратная чемпионка мира по профессиональному боксу Фируза Шарипова поделилась мнением об ударной технике Даниила Квята.

«Данные у него хорошие. Он тренируется для себя. Видно, что удары хлёсткие. Если бы он тренировался с юношеского возраста, то достиг бы больших результатов. Пусть побольше боксирует, набирается опыта в парах», — приводит слова Фирузы Шариповой Autosport.com.ru.

Ранее Даниил Квят провёл очередную боксёрскую тренировку. Небольшой её фрагмент он опубликовал на своей странице в «Инстаграме». Даниил показал отработку ударной техники и некоторые упражнения на пресс, которые предложил его тренер. Болельщики были впечатлены работой Квята.

Видео доступно на «Чемпионате».

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