Чемпионка мира по боксу: Квят достиг бы больших результатов
Двукратная чемпионка мира по профессиональному боксу Фируза Шарипова поделилась мнением об ударной технике Даниила Квята.
«Данные у него хорошие. Он тренируется для себя. Видно, что удары хлёсткие. Если бы он тренировался с юношеского возраста, то достиг бы больших результатов. Пусть побольше боксирует, набирается опыта в парах», — приводит слова Фирузы Шариповой Autosport.com.ru.
Ранее Даниил Квят провёл очередную боксёрскую тренировку. Небольшой её фрагмент он опубликовал на своей странице в «Инстаграме». Даниил показал отработку ударной техники и некоторые упражнения на пресс, которые предложил его тренер. Болельщики были впечатлены работой Квята.
Видео доступно на «Чемпионате».
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