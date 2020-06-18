В «Рено» вспомнили выступление Виталия Петрова на Гран-при Южной Кореи 2010 года

Команда Формулы-1 «Рено» опубликовала в своём «твиттере» очередной набор обоев для рабочего стола. На этот раз героем фотоподборки стал российский гонщик Виталий Петров и его выступление в квалификации Гран-при Кореи 2010 года.

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Рено».

В той квалификации Виталий Петров занял 15-ю позицию, однако стартовал 20-м — ранее он был наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за столкновение с Нико Хюлькенбергом на старте Гран-при Японии. В гонке Виталий не смог финишировать из-за аварии на сороковом круге дистанции.



Напомним, Петров выступал в Формуле-1 с 2010 по 2012 год и принял участие в 58 этапах. В сезоне-2011 он занял третье место на Гран-при Австралии.