В «Рено» вспомнили выступление Виталия Петрова на Гран-при Южной Кореи 2010 года
Команда Формулы-1 «Рено» опубликовала в своём «твиттере» очередной набор обоев для рабочего стола. На этот раз героем фотоподборки стал российский гонщик Виталий Петров и его выступление в квалификации Гран-при Кореи 2010 года.
Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Рено».
В той квалификации Виталий Петров занял 15-ю позицию, однако стартовал 20-м — ранее он был наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за столкновение с Нико Хюлькенбергом на старте Гран-при Японии. В гонке Виталий не смог финишировать из-за аварии на сороковом круге дистанции.
Напомним, Петров выступал в Формуле-1 с 2010 по 2012 год и принял участие в 58 этапах. В сезоне-2011 он занял третье место на Гран-при Австралии.
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