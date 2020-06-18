Албон: «Ред Булл» пришлось проявить креативность, чтобы переделать болид Гасли

Пилот «Ред Булл» Александер Албон рассказал, что ему было сложно адаптироваться в болиде Пьера Гасли, место которого он занял прямо в ходе сезона-2019, и показывать высокие результаты.
«Мой рост — 1 метр 89 сантиметров. Это довольно много для пилота Формулы-1. Поскольку мы должны укладываться в лимит по весу, нужно поддерживать сложный баланс между массой тела и мышечной силой. Это занимает много часов на тренировках.
В том году мне пришлось взять машину Пьера, а он не такой уж и большой. «Ред Булл» пришлось проявить креативность, чтобы решить эту проблему тогда и переделать болид. Однако теперь, когда стало известно, что я буду гоняться за команду целый сезон, они чуть больше адаптировали машину под мой рост. Это преимущество, конечно», — приводит слова Албона GPBlog.
- 18 июня 2020
-
10:03
-
08:35
-
00:52
- 17 июня 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
19:06
-
17:32
-
17:25
-
16:15
-
15:35
-
14:23
-
12:02
-
11:39
-
11:25
-
10:37
-
10:15
-
00:47
-
00:35
- 16 июня 2020
-
23:43
-
22:21
-
21:05
-
19:55
-
18:15
-
17:40
-
16:55
-
16:43
-
14:58
-
14:28
-
13:08
-
12:42
-
11:45
-
10:36