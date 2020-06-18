Албон: «Ред Булл» пришлось проявить креативность, чтобы переделать болид Гасли

Пилот «Ред Булл» Александер Албон рассказал, что ему было сложно адаптироваться в болиде Пьера Гасли, место которого он занял прямо в ходе сезона-2019, и показывать высокие результаты.



«Мой рост — 1 метр 89 сантиметров. Это довольно много для пилота Формулы-1. Поскольку мы должны укладываться в лимит по весу, нужно поддерживать сложный баланс между массой тела и мышечной силой. Это занимает много часов на тренировках.

В том году мне пришлось взять машину Пьера, а он не такой уж и большой. «Ред Булл» пришлось проявить креативность, чтобы решить эту проблему тогда и переделать болид. Однако теперь, когда стало известно, что я буду гоняться за команду целый сезон, они чуть больше адаптировали машину под мой рост. Это преимущество, конечно», — приводит слова Албона GPBlog.