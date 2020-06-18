Магнуссен: я хотел занять место Феттеля в «Феррари», но сейчас неподходящее время

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что рассчитывал получить место в «Феррари» на сезон-2021. Однако, по его словам, «Скудерия» не смогла полностью оценить его прошлогодние выступления.

«Я не скрывал, что хотел бы занять это место. Но сейчас неподходящее время. В прошлом году у Сайнса был очень хороший сезон, ему удалось прорваться. Если бы решение о переходе принималось после 2018 года, возможно, они могли позвать меня. Тогда я был более заметен в гонках. Лично я чувствовал, что и предыдущий сезон у меня получился неплохим. Но другим трудно это видеть со стороны. Ясно, что «Феррари» пошла по безопасному пути.

Я ещё не вёл переговоров с «Хаасом» по новому контракту. Команда была безумно сосредоточена на том, чтобы просто пережить этот кризис. Пока нет необходимости говорить о будущем. Мы даже не участвовали в гонках», — приводит слова Магнуссена GrandPX.

Напомним, Карлос Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. При этом партнёром Ландо Норриса в «Макларене» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.