Квят прошёл подгонку сиденья на базе «Альфа Таури»

Пресс-служба «Альфа Таури» на своей странице в «Твиттере» опубликовала фотографии того, как пилот команды Даниил Квят проходит процедуру подгонки сиденья на базе в Фаэнце.



«Посмотри, кто сегодня заглянул к нам?!» — написали под снимками в «Альфа Таури».

Фото доступно на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».

Напомним, старт сезона-2020 Формулы-1 был отложен из-за пандемии коронавируса. Недавно руководство чемпионата представило новый календарь европейской части чемпионата, который будет состоять из восьми этапов. Первый Гран-при состоится в Австрии 5 июля. Там же, на автодроме «Ред Булл Ринг», пройдёт и вторая гонка сезона.

В минувшем сезоне Даниил Квят занял 13-е место в общем зачёте, набрав 37 баллов.