Шарль Леклер проехался на болиде «Феррари» по улицам Маранелло

Ранним утром 18 июня пилот «Феррари» Шарль Леклер проехался на болиде SF1000 по улицам Маранелло от базы команды до тестовой трассы во Фьорано. Проезжая часть при этом была перекрыта полицией.

«Не люблю рано просыпаться, но сегодня утром – другое дело. Было здорово. Возможно, я разбудил некоторых людей, но я рад проехать по улицам Маранелло за рулём SF1000. Здорово сесть за руль, особенно на таком необычном маршруте. Вернувшись в кокпит, почувствовал себя как дома. Это забавный способ показать всем, что мы готовы к возвращению на трассу. Не могу дождаться, когда буду пилотировать SF1000 в Австрии», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

Шарль вернулся за руль болида спустя три с половиной месяца с последнего дня тестов в Барселоне.

Видео доступно на странице Vetteleclerc в «Твиттере».