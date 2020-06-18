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Льюис Хэмилтон: горжусь, что я стал первым чемпионом Формулы-1 из рабочего класса

Льюис Хэмилтон: горжусь, что я стал первым чемпионом Формулы-1 из рабочего класса
Авто / Формула-1 0

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о собственных успехах. Как признался шестикратный чемпион мира, сейчас он не думает о том, чтобы сравняться по количеству титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Легендарный Шумахер семь раз становился чемпионом мира.

«Я не хочу, чтобы эти мысли отвлекали меня. Я являюсь чемпионом мира, но каждый новый сезон начинается с нуля. Мне просто хочется быть на пике формы, гоняться на лучшей машине.

Каким достижением я горжусь больше всего? Я — первый чемпион Формулы-1 из рабочего класса. Горжусь, что сумел проложить путь для других. Каждый, кто видел меня на подиуме, может вдохновиться моим примером. Если это происходит, значит я неплохо выполняю свою работу», — цитирует Хэмилтона Men's Health.

Хэмилтон удалил запись с обращением к Марко
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