Льюис Хэмилтон: горжусь, что я стал первым чемпионом Формулы-1 из рабочего класса

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о собственных успехах. Как признался шестикратный чемпион мира, сейчас он не думает о том, чтобы сравняться по количеству титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Легендарный Шумахер семь раз становился чемпионом мира.

«Я не хочу, чтобы эти мысли отвлекали меня. Я являюсь чемпионом мира, но каждый новый сезон начинается с нуля. Мне просто хочется быть на пике формы, гоняться на лучшей машине.

Каким достижением я горжусь больше всего? Я — первый чемпион Формулы-1 из рабочего класса. Горжусь, что сумел проложить путь для других. Каждый, кто видел меня на подиуме, может вдохновиться моим примером. Если это происходит, значит я неплохо выполняю свою работу», — цитирует Хэмилтона Men's Health.