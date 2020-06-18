Наср и его механик рассказали о вредительстве в «Заубере» ради имиджа Эрикссона

Бывший гонщик «Заубера» Фелипе Наср и его соотечественник Тиаго Конте, работавший в швейцарской команде механиком, рассказали, что после покупки коллектива шведскими инвесторами «Заубер» делал всё возможное, чтобы тогдашний напарник Насра Маркус Эрикссон смотрелся на Гран-при лучше, чем бразилец.
«Пришёл момент сказать правду. Эрикссон был в „Заубере“ только потому, что владелец Tetra Pak купил для него команду. Владелец Tetra Pak сказал: «Я куплю «Заубер», только если Маркус будет впереди Насра. Вы сможете это сделать?» И потом они ставили Эрикссону новые детали, а старые с пробегом в 3000 км устанавливали на машину Насра.
Утром в субботу Наср показывал неплохое время, вылезал из машины довольным, с улыбкой. А потом в квалификации вдруг оказывался медленнее Эрикссона на одну-две секунды. Я начал замечать движение вокруг его машины. Между машиной и квалификацией они меняли третий элемент подвески на его болиде, после чего он становился совершенно разбалансированным.
Второй момент — давление шин. Они уволили механика, работавшего 20 лет, и взяли парня из Азии. Давление шин на машине Насра устанавливал неопытный паренёк. Они не учили его устанавливать давление, объяснили неправильно. Для меня очевидно, что это был саботаж. Так что начиная с Гран-при Сингапура у Насра не было «правильных» шин», — рассказал Конте в интервью Motorsport.
«Весь „Заубер“ в тот год хотел повысить значимость Эрикссона и принизить меня. В свой первый год в Ф-1 я оказался на 13-й позиции — такой же, как у Шарля Леклера в его дебютный сезон. Это чтобы вы понимали, что первый год был очень хорошим. Но с середины 2015 года „Заубер“ почти не вкладывался в Формулу-1, они искали покупателя.
В 2016-м Эрикссон получил обновлённую машину со свежими узлами от «Феррари», а я — только через четыре-пять гонок. У команды не было достаточно тормозов для двух машин, недостаточно грелок — просто беспорядок. Я понимал, что должен воспользоваться любой возможностью показать результат, потому что она может оказаться единственной за сезон», — добавил со своей стороны Наср.
Бразилец принёс «Зауберу» два очка в дождевом Гран-при Бразилии 2016 года, что позволило команде опередить в Кубке конструкторов «Манор» и получить призовые в размере примерно € 40 млн. Тем не менее по окончании сезона Фелипе потерял место в команде.
- 18 июня 2020
-
16:59
-
16:44
-
15:46
-
14:01
-
12:19
-
12:02
-
10:03
-
08:35
-
00:52
- 17 июня 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
19:06
-
17:32
-
17:25
-
16:15
-
15:35
-
14:23
-
12:02
-
11:39
-
11:25
-
10:37
-
10:15
-
00:47
-
00:35
- 16 июня 2020
-
23:43
-
22:21
-
21:05
-
19:55
-
18:15
-
17:40
-
16:55
-
16:43