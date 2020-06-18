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Наср и его механик рассказали о вредительстве в «Заубере» ради имиджа Эрикссона

Наср и его механик рассказали о вредительстве в «Заубере» ради имиджа Эрикссона
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик «Заубера» Фелипе Наср и его соотечественник Тиаго Конте, работавший в швейцарской команде механиком, рассказали, что после покупки коллектива шведскими инвесторами «Заубер» делал всё возможное, чтобы тогдашний напарник Насра Маркус Эрикссон смотрелся на Гран-при лучше, чем бразилец.

«Пришёл момент сказать правду. Эрикссон был в „Заубере“ только потому, что владелец Tetra Pak купил для него команду. Владелец Tetra Pak сказал: «Я куплю «Заубер», только если Маркус будет впереди Насра. Вы сможете это сделать?» И потом они ставили Эрикссону новые детали, а старые с пробегом в 3000 км устанавливали на машину Насра.

Утром в субботу Наср показывал неплохое время, вылезал из машины довольным, с улыбкой. А потом в квалификации вдруг оказывался медленнее Эрикссона на одну-две секунды. Я начал замечать движение вокруг его машины. Между машиной и квалификацией они меняли третий элемент подвески на его болиде, после чего он становился совершенно разбалансированным.

Второй момент — давление шин. Они уволили механика, работавшего 20 лет, и взяли парня из Азии. Давление шин на машине Насра устанавливал неопытный паренёк. Они не учили его устанавливать давление, объяснили неправильно. Для меня очевидно, что это был саботаж. Так что начиная с Гран-при Сингапура у Насра не было «правильных» шин», — рассказал Конте в интервью Motorsport.

«Весь „Заубер“ в тот год хотел повысить значимость Эрикссона и принизить меня. В свой первый год в Ф-1 я оказался на 13-й позиции — такой же, как у Шарля Леклера в его дебютный сезон. Это чтобы вы понимали, что первый год был очень хорошим. Но с середины 2015 года „Заубер“ почти не вкладывался в Формулу-1, они искали покупателя.

В 2016-м Эрикссон получил обновлённую машину со свежими узлами от «Феррари», а я — только через четыре-пять гонок. У команды не было достаточно тормозов для двух машин, недостаточно грелок — просто беспорядок. Я понимал, что должен воспользоваться любой возможностью показать результат, потому что она может оказаться единственной за сезон», — добавил со своей стороны Наср.

Бразилец принёс «Зауберу» два очка в дождевом Гран-при Бразилии 2016 года, что позволило команде опередить в Кубке конструкторов «Манор» и получить призовые в размере примерно € 40 млн. Тем не менее по окончании сезона Фелипе потерял место в команде.

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