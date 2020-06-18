Соперники недовольны, что «Альфа Таури» и «Рейсинг Пойнт» дадут изменить болиды в 2021-м

Команды Формулы-1 высказали недовольство тем, что командам «Рейсинг Пойнт» и «Альфа Таури» разрешат изменить спецификации болидов с учётом омологированных деталей «Мерседеса» и «Ред Булл» на 2020 год, сообщает итальянская версия Motorsport.
Напомним, коллективы по регламенту должны будут заморозить развитие большой части деталей. В список компонентов, которые подвергнутся заморозке, входят монокок, некоторые аэродинамические элементы, коробка передач, подвеска и тормоза.
Несмотря на то что командам будет выделено всего два жетона на развитие компонентов в следующем сезоне, команды «Рейсинг Пойнт» и «Альфа Таури» получат возможность использовать детали «Мерседеса» и «Ред Булл» образца 2020 года. По информации источника, две команды уже обратились в ФИА с вопросами, однако пока всё идёт к тому, что Федерация не будет вмешиваться в эту ситуацию.
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