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Штайнер поддерживал идею гонок с реверсивной решёткой

Штайнер поддерживал идею гонок с реверсивной решёткой
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что командам стоило согласиться на эксперимент с реверсивной решёткой на вторых гонках на одной трассе, поскольку от этой идеи было бы легко отказаться в дальнейшем.

«Я не был против. У нас была такая возможность, поскольку ранее никогда не было двух гонок в одном месте за две недели. Думаю, это была хорошая возможность попробовать и посмотреть, как это сработает. И уже после этого решить, является ли это искусственной хитростью, нравится это зрителям или нет. Всегда говорю, что я — за эксперименты.

Всегда нужно быть достаточно смелым, чтобы сказать прямо, что что-то не сработало. Если это не сработало, то от этого было бы просто отказаться. Мы бы не стали делать этого в будущем, потому что в дальнейшем у нас, так или иначе, не будет проходить по две гонки на одной трассе, так что из этой ситуации был выход. Если же это сработало бы так, как надо, то это можно интегрировать в обычные гонки. Я всегда за то, чтобы пробовать что-то новое», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.

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