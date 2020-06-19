Источник: Хэмилтон извинился перед Марко

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон извинился перед советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко, сообщает The Independent со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, британец связался с функционером австрийской команды по личным каналам и уладил недавний скандал. Теперь стороны сгладили все острые углы в отношениях и закрыли проблемную тему.
Напомним, 17 июня Льюис Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме» опубликовал гневное послание в адрес Хельмута Марко. Британец был возмущён публикацией, в которой приводилась выдержка из интервью Марко немецкому каналу RTL.
На самом деле специалист его не давал. В частности, цитировались слова Марко о том, что Хэмилтон слишком отвлёкся от предстоящего старта сезона Формулы-1, когда предложил устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии чемпионата.
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