Источник: Хэмилтон извинился перед Марко

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон извинился перед советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко, сообщает The Independent со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, британец связался с функционером австрийской команды по личным каналам и уладил недавний скандал. Теперь стороны сгладили все острые углы в отношениях и закрыли проблемную тему.

Напомним, 17 июня Льюис Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме» опубликовал гневное послание в адрес Хельмута Марко. Британец был возмущён публикацией, в которой приводилась выдержка из интервью Марко немецкому каналу RTL.

На самом деле специалист его не давал. В частности, цитировались слова Марко о том, что Хэмилтон слишком отвлёкся от предстоящего старта сезона Формулы-1, когда предложил устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии чемпионата.

«Хельмут, я оскорблён». Хэмилтон ответил на заявление Марко, которого тот не делал