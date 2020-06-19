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«Я рад, что у «Мерседеса» всегда есть мнение о нас». Бинотто ответил Вольфу

«Я рад, что у «Мерседеса» всегда есть мнение о нас». Бинотто ответил Вольфу
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил главе «Мерседеса» Тото Вольфу, который заявил, что его команда не будет спешить с объявлением состава на 2021 год, как это сделали в «Скудерии» и «Макларене».

По словам Вольфа, «Феррари» теперь будут испытывать проблемы весь 2020 год, из-за необходимости скрыть свои наработки от уходящего Себастьяна Феттеля. Кроме того, им по-прежнему надо будет поддерживать хорошую атмосферу в коллективе.

«Я рад, что у «Мерседеса» всегда есть мнение о нас. Себу нужно было время, чтобы подумать о своем будущем, поэтому мы не могли отложить принятие решения. Он четырёхкратный чемпион мира и заслуживает выступать в топ-команде. Если бы он перешёл в «Мерседес», я порадовался за него.

Вообще, я удивлен, что «Мерседес» ещё не подписали контракт с Хэмилтоном. Мы бы сделали это намного раньше на их месте. Мы приняли решение с Себастьяном, и теперь можем действовать открыто и честно», — приводит слова Бинотто GrandPX.

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