«Я рад, что у «Мерседеса» всегда есть мнение о нас». Бинотто ответил Вольфу

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил главе «Мерседеса» Тото Вольфу, который заявил, что его команда не будет спешить с объявлением состава на 2021 год, как это сделали в «Скудерии» и «Макларене».
По словам Вольфа, «Феррари» теперь будут испытывать проблемы весь 2020 год, из-за необходимости скрыть свои наработки от уходящего Себастьяна Феттеля. Кроме того, им по-прежнему надо будет поддерживать хорошую атмосферу в коллективе.
«Я рад, что у «Мерседеса» всегда есть мнение о нас. Себу нужно было время, чтобы подумать о своем будущем, поэтому мы не могли отложить принятие решения. Он четырёхкратный чемпион мира и заслуживает выступать в топ-команде. Если бы он перешёл в «Мерседес», я порадовался за него.
Вообще, я удивлен, что «Мерседес» ещё не подписали контракт с Хэмилтоном. Мы бы сделали это намного раньше на их месте. Мы приняли решение с Себастьяном, и теперь можем действовать открыто и честно», — приводит слова Бинотто GrandPX.
- 19 июня 2020
-
11:57
-
11:08
-
10:44
-
10:03
-
01:19
- 18 июня 2020
-
23:59
-
22:59
-
21:36
-
20:57
-
20:28
-
18:41
-
16:59
-
16:44
-
15:46
-
14:01
-
12:19
-
12:02
-
10:03
-
08:35
-
00:52
- 17 июня 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
19:06
-
17:32
-
17:25
-
16:15
-
15:35
-
14:23
-
12:02
-
11:39
-
11:25
-
10:37