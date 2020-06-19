Брандл считает, что Окон может пойти по пути Леклера

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о будущем команды «Рено». Он считает, что молодой Эстебан Окон вполне может повторить путь Шарля Леклера в «Феррари» и стать лидером французского коллектива.
«Дуэт Даниэля Риккардо и Окона выглядит очень сильным. Конечно, «Рено» обидно, что его придётся поменять. На место австралийца они могут взять Алонсо или Феттеля. Но не понятно, заинтересован ли Себастьян в этом переходе. И готова ли сама команда «Рено» к приходу горячего Фернандо? Или, если на сцене появится ещё один молодой талант в стиле Шарля Леклера, рискнут ли они пойти этим путём? Думаю, это зависит от того, что продемонстрирует Окон. Он вполне может стать новым лидером команды», — приводит слова Брандла Planet F1.
Напомним, с сезона-2021 Риккардо заменит в «Макларене» Карлоса Сайнса, который перейдёт в «Феррари». Кто придёт на замену австралийца в «Рено» пока не известно.
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