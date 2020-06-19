Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон рассказал, как ему помогли пандемия коронавируса и события в США

Хэмилтон рассказал, как ему помогли пандемия коронавируса и события в США
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что использует негативные эмоции от последних событий в мире для тренировок. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал фотографию, на которой запечатлел свою превосходную физическую форму.

«Со всем, что происходит в мире, мне остается только тренироваться и направлять эмоции и энергию в укрепление своего тела. Это лучший тренировочный период, который у меня когда-либо был. Я не могу остановиться и не буду!

Сегодня важно быть активным как умственно, так и физически, и я хочу призвать всех вас продолжать тренироваться, даже если это всего лишь 20 минут в день. Каждая мелочь важна», — написал под снимком Льюис.

Фото доступны на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020