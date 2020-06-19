Хэмилтон рассказал, как ему помогли пандемия коронавируса и события в США
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что использует негативные эмоции от последних событий в мире для тренировок. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал фотографию, на которой запечатлел свою превосходную физическую форму.
«Со всем, что происходит в мире, мне остается только тренироваться и направлять эмоции и энергию в укрепление своего тела. Это лучший тренировочный период, который у меня когда-либо был. Я не могу остановиться и не буду!
Сегодня важно быть активным как умственно, так и физически, и я хочу призвать всех вас продолжать тренироваться, даже если это всего лишь 20 минут в день. Каждая мелочь важна», — написал под снимком Льюис.
Фото доступны на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».
- 19 июня 2020
-
13:06
-
13:06
-
11:57
-
11:08
-
10:44
-
10:03
-
01:19
- 18 июня 2020
-
23:59
-
22:59
-
21:36
-
20:57
-
20:28
-
18:41
-
16:59
-
16:44
-
15:46
-
14:01
-
12:19
-
12:02
-
10:03
-
08:35
-
00:52
- 17 июня 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
19:06
-
17:32
-
17:25
-
16:15
-
15:35
-
14:23
-
12:02
-
11:39
Партнерский контент