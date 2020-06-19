Хэмилтон рассказал, как ему помогли пандемия коронавируса и события в США

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что использует негативные эмоции от последних событий в мире для тренировок. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал фотографию, на которой запечатлел свою превосходную физическую форму.

«Со всем, что происходит в мире, мне остается только тренироваться и направлять эмоции и энергию в укрепление своего тела. Это лучший тренировочный период, который у меня когда-либо был. Я не могу остановиться и не буду!



Сегодня важно быть активным как умственно, так и физически, и я хочу призвать всех вас продолжать тренироваться, даже если это всего лишь 20 минут в день. Каждая мелочь важна», — написал под снимком Льюис.

Фото доступны на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».