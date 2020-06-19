Тост: Квят по чистой скорости часто был быстрее Риккардо, мы очень довольны им
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что в его команде довольны Даниилом Квятом. Он отметил, что по чистой скорости россиянин часто опережал более опытного Даниэля Риккардо.
«До перехода в «Ред Булл» у Даниила был только один сезон в Формуле-1, куда он попал прямо из GP3. Это уже огромный вызов. Он хорошо себя проявил. Если вы посмотрите на чистую скорость, то увидите, что Квят часто был быстрее Риккардо.
Он очень-очень быстр, просто обстоятельства в «Ред Булл» не сложились. Его переход в основную команду произошёл слишком рано. Но сейчас мы очень довольны обоими нашими водителями», — приводит слова Тоста GrandPX.
Напомним, в минувшем сезоне Даниил Квят занял 13-е место в общем зачёте, набрав 37 очков.
- 19 июня 2020
-
13:06
-
13:06
-
11:57
-
11:08
-
10:44
-
10:03
-
01:19
- 18 июня 2020
-
23:59
-
22:59
-
21:36
-
20:57
-
20:28
-
18:41
-
16:59
-
16:44
-
15:46
-
14:01
-
12:19
-
12:02
-
10:03
-
08:35
-
00:52
- 17 июня 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
19:06
-
17:32
-
17:25
-
16:15
-
15:35
-
14:23
-
12:02
-
11:39
Партнерский контент