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Тост: Квят по чистой скорости часто был быстрее Риккардо, мы очень довольны им

Тост: Квят по чистой скорости часто был быстрее Риккардо, мы очень довольны им
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что в его команде довольны Даниилом Квятом. Он отметил, что по чистой скорости россиянин часто опережал более опытного Даниэля Риккардо.

«До перехода в «Ред Булл» у Даниила был только один сезон в Формуле-1, куда он попал прямо из GP3. Это уже огромный вызов. Он хорошо себя проявил. Если вы посмотрите на чистую скорость, то увидите, что Квят часто был быстрее Риккардо.

Он очень-очень быстр, просто обстоятельства в «Ред Булл» не сложились. Его переход в основную команду произошёл слишком рано. Но сейчас мы очень довольны обоими нашими водителями», — приводит слова Тоста GrandPX.

Напомним, в минувшем сезоне Даниил Квят занял 13-е место в общем зачёте, набрав 37 очков.

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