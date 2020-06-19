Тост: Квят по чистой скорости часто был быстрее Риккардо, мы очень довольны им

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что в его команде довольны Даниилом Квятом. Он отметил, что по чистой скорости россиянин часто опережал более опытного Даниэля Риккардо.



«До перехода в «Ред Булл» у Даниила был только один сезон в Формуле-1, куда он попал прямо из GP3. Это уже огромный вызов. Он хорошо себя проявил. Если вы посмотрите на чистую скорость, то увидите, что Квят часто был быстрее Риккардо.



Он очень-очень быстр, просто обстоятельства в «Ред Булл» не сложились. Его переход в основную команду произошёл слишком рано. Но сейчас мы очень довольны обоими нашими водителями», — приводит слова Тоста GrandPX.



Напомним, в минувшем сезоне Даниил Квят занял 13-е место в общем зачёте, набрав 37 очков.