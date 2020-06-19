«Моё сердце разбито». У Хэмилтона умер один из его бульдогов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил своим болельщикам о смерти одной из своих собак – бульдога по кличке Коко.
«Вчера около 9 часов вечера моя прекрасная маленькая девочка Коко умерла дома, рядом с семьёй. Её маленькое сердечко не выдержало. Мы думаем, что это был приступ. Я попытался привести её в чувства, но всё было бесполезно.
У неё был самый лучший день, такой счастливой я её давно не видел. Она была такой особенной собакой. Ведь с рождения у неё было множество проблем. Я чувствовал себя безумно счастливым, когда взял её к себе. В этот последний день мы провели вместе особый момент, который я никогда не забуду.
Буду скучать по её храпу и по тому, как она всегда была рада меня видеть. Ей было всего 6 лет, она была здорова и счастлива. Естественно, моё сердце разбито, но я надеюсь, что она в лучшем месте с моей тётей Дианой. Хотел поделиться с вами этим и поблагодарить тех из вас, кто любил её, заботился о ней», — написал Льюис.
Фото доступно на странице Льюиса Хэмилтона в «Твиттере».
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