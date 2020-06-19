Хэмилтон не называл себя первым чемпионом Формулы-1 из рабочего класса

16 июня на страницах издания Men's Health было опубликовано интервью шестикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. В его ходе британец заявил, что гордиться тем фактом, что он стал «первым чемпионом мира Формулы-1 из рабочего класса».

Это вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков. Так как другие экс-чемпионы мира, в том числе, Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель, также воспитывались в семьях обычных рабочих.

Но уже сегодня, 19 июня, в Men's Health заявили, что неправильно процитировали британца, отметив, что он назвал себя первым «чернокожим чемпионом мира из рабочего класса». Ошибка также была исправлена на сайте издания.

В 2020 году Льюис может стать семикратным чемпионом мира и, таким образом, догнать по количеству титулов легендарного Михаэля Шумахера.