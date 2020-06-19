23 июня «Феррари» проведёт тесты на трассе «Муджелло»

23 июня пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер проведут тесты на автодроме «Муджелло», сообщает Planet F1. Гонщики поработают на машине образца 2018 года.

В «Скудерии» планировали провести тесты перед стартом сезона на трассе во Фьорано, которая расположена неподалёку от базы команды. Но, вероятность проведения Гран-при Италии на автодроме «Муджелло» очень высока, а потому в «Феррари» решили воспользоваться представившимся шансом, и узнать об особенностях тосканского трека как можно больше. Это позволит получить преимущество над соперниками непосредственно в преддверии этапа.

Напомним, в 2020 году в Италии, вероятнее всего, пройдут два Гран-при Италии. Один из них состоится в Монце, второй же, по-видимому, на трассе «Муджелло».