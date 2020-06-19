В «Хаасе» не планируют обновлений, пока ситуация с бюджетом не станет определённой

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что в команде не планируют работать над обновлениями болидов до тех пор, пока ситуация с календарём Формулы-1 и с бюджетом коллектива не станет определённой.

«На данный момент мы не планируем никаких обновлений вплоть до тех пор, пока не будем знать наш бюджет. Я не могу тратить деньги, не зная, есть ли они в моём распоряжении. Нужно быть очень аккуратными с дальнейшими шагами, потому что мы понимаем, что с уменьшением количества этапов падают и наши доходы.

Пока у нас нет ясности, я буду очень осторожен. Нам нужно быть уверенными в нашем участии, в том, что мы делаем работу как можно лучше, и в том, что не допускаем ошибок. Хуже всего будет потратить средства сейчас, а потом не иметь денег на обновления», — приводит слова Штайнера Motorsport Week.