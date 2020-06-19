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Дзанарди оперируют после множественных травм головы

Дзанарди оперируют после множественных травм головы
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 19 июня, бывший пилот Формулы-1 Алекс Дзанарди стал участником дорожно-транспортного происшествия. В ходе подготовки к эстафете Obiettivo Tricolore на ручных велосипедах на спортсмена наехал грузовик.

Дзанарди был срочно госпитализирован, с места ДТП его забрал вертолёт. На момент прибытия помощи Алекс пребывал в сознании, при этом подчёркивалось, что его состояние крайне тяжёлое.

Теперь же стало известно, что в эти минуты Дзанарди переносит нейрохирургическую операцию, сообщает Reuters. В результате аварии он получил множественные травмы головы.

Напомним, в 2001 году 53-летний итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году он завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.

Дзанарди доставлен в больницу с серьёзными травмами, полученными в результате ДТП
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