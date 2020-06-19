Операция Дзанарди завершена, он переведён в отделение интенсивной терапии

Операция экс-пилота Формулы-1 Алекса Дзанарди завершена. Итальянец перенёс хирургическое вмешательство в связи с множественными травмами головы. Нейрохирурги работали с 53-летним гонщиком два с половиной часа. Сейчас он переведён в отделение интенсивной терапии, сообщает на своей странице в «Твиттере» Томас Маер.
Напомним, сегодня, 19 июня, Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.
Напомним, в 2001 году 53-летний итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году он завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.
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