Операция Дзанарди завершена, он переведён в отделение интенсивной терапии

Операция экс-пилота Формулы-1 Алекса Дзанарди завершена. Итальянец перенёс хирургическое вмешательство в связи с множественными травмами головы. Нейрохирурги работали с 53-летним гонщиком два с половиной часа. Сейчас он переведён в отделение интенсивной терапии, сообщает на своей странице в «Твиттере» Томас Маер.

Напомним, сегодня, 19 июня, Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.

Напомним, в 2001 году 53-летний итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году он завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.