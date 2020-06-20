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Алонсо и Тодт поддержали Дзанарди

Алонсо и Тодт поддержали Дзанарди
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поддержал экс-пилота Ф-1 Дав, который 19 июня стал участником серьёзного ДТП и получил множественные травмы головы.

«Давай, чемпион», — написал Алонсо, прикрепив к посту фотографию итальянца.

Соответствующий пост можно увидеть на странице испанца в социальной сети.

Не остался в стороне от происшествия и президент ФИА Жан Тодт, также оставивший послание в «Твиттере».

«Алекс, всё сообщество ФИА поддерживает тебя в этот критический момент. Наши молитвы с тобой. Ты всегда был бойцом и будешь им», — написал функционер.

Напомним, в ходе подготовки к эстафете Obiettivo Tricolore на ручных велосипедах на спортсмена наехал грузовик. Он перенёс нейрохирургическую операцию и находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжёлое.

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