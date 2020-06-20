Алонсо и Тодт поддержали Дзанарди

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поддержал экс-пилота Ф-1 Дав, который 19 июня стал участником серьёзного ДТП и получил множественные травмы головы.
«Давай, чемпион», — написал Алонсо, прикрепив к посту фотографию итальянца.
Соответствующий пост можно увидеть на странице испанца в социальной сети.
Не остался в стороне от происшествия и президент ФИА Жан Тодт, также оставивший послание в «Твиттере».
«Алекс, всё сообщество ФИА поддерживает тебя в этот критический момент. Наши молитвы с тобой. Ты всегда был бойцом и будешь им», — написал функционер.
Напомним, в ходе подготовки к эстафете Obiettivo Tricolore на ручных велосипедах на спортсмена наехал грузовик. Он перенёс нейрохирургическую операцию и находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжёлое.
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