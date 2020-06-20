Дорнбос рассказал, что в Португалии уже готовятся принять этап Ф-1 в даты Гран-при России
Формула-1 планирует провести две гонки Формулы-1 в Португалии. Об этом сообщили нидерландские аналитики Том Коронель и Роберт Дорнбосс. Одна из гонок, по их словам, запланирована на 27 сентября — в первоначальном календаре Формулы-1 эта дата была закреплена за Гран-при России в Сочи.
«Я говорил с представителем гостиничного бизнеса и он получил указание открыть свой отель, потому что 27 сентября пройдёт гонка Формулы-1. Так что осмелюсь сообщить об этом», — приводит слова Роберта Дорнбосса GPBlog.
Том Коронель сообщил, что он тоже слышал об этом. В минувшие выходные Том участвовал в суточном марафоне в Алгарве, но, по его словам, все разговоры там шли о гонке Формулы-1. Причём, по словам Коронеля, в Алгарве пройдёт не одна, а две гонки.
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