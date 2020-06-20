«Неврологическая картина остаётся серьёзной». Появилась информация о состоянии Дзанарди

Появилась новая информация о состоянии экс-пилота Формулы-1 Алекса Дзанарди завершена.



«Что касается состояния спортсмена Алессандро Дзанарди, госпитализированного в очень тяжёлом состоянии после ДТП в Сиене, управление здравоохранения сообщает, что у пациента, подвергнутого деликатному нейрохирургическому вмешательству вечером 19 июня и впоследствии переведенного в реанимацию, стабильные показатели гемодинамики и обмена веществ. Он интубирован и его состояние поддерживается искусственной вентиляцией лёгких, в то время как неврологическая картина остаётся серьёзной», — гласит врачебное заявление.



19 июня, Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.



Напомним, в 2001 году 53-летний итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году он завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.