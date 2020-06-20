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Риккардо — о переходе в «Макларен»: время покажет, прав я или нет

Риккардо — о переходе в «Макларен»: время покажет, прав я или нет
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал предстоящий переход в «Макларен».

«Не было одного фактора, который склонил бы к решению сменить команду. Ситуация отличается от той, что была в „Ред Булл“. Знал, что моё время в „Ред булл“ завершено, я провёл в команде много лет, мы выигрывали гонки, но так и не приблизились к чемпионскому титулу. Мне нужны были перемены.

Решение о переходе в „Макларен“ было менее очевидным. Да, мы не достигли поставленных задач в прошлом сезоне, но я и не ожидал борьбы за победу. Пришлось принять непростое решение. Время покажет, прав я или нет», — приводит слова Даниэля Риккардо Motorsport Week.

Напомним, с сезона-2021 Риккардо заменит в составе «Макларена» Карлоса Сайнса-младшего, который в свою очередь перейдёт в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля.

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