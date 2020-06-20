Организаторы Гран-при России ответили на слухи о «захвате этапа» Португалией

Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов сообщил, что подготовка к этапу в Сочи продолжается по плану и этап планируется провести в запланированные даты, несмотря на слухи о возможном проведении Гран-при Португалии в эти дни.



«Продолжаем готовиться к сочинскому этапу, который всё ещё планируется к проведению 25–27 сентября, несмотря на то что теперь португальцы пытаются захватить наш этап. Раньше, насколько помню, это приписывали разным автодромам, теперь Португалия выбилась в лидеры.



Не волнуйтесь, подготовка идёт по плану, изменений нет. Ситуация с коронавирусом создаёт определённые сложности, но мы пытаемся с ними справляться. К счастью, у нас есть организационный комитет, возглавляемый Дмитрием Чернышенко, который помогает сглаживать и решать вопросы, чтобы гонка прошла вовремя и со всеми атрибутами — зрителями на трибунах и болидами на трассе. Один из ключевых вопросов, которые перед нами стоят, — логистика команд. Уверен, все вопросы решим», — сказал Титов в прямом эфире в «инстаграме» «Сочи Автодрома».

Дорнбос рассказал, что в Португалии уже готовятся принять этап Ф-1 в даты Гран-при России