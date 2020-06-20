14-летняя девочка выиграла гонку в формульной серии

14-летняя японская пилотесса Юдзи Нода приняла участие в гонке датской Формулы-4 на автодроме «Юландсринген» и одержала в ней победу. Девочка стартовала с поула, а в гонке сумела показать быстрейший круг.

Юдзи Нода — дочь экс-пилота Формулы-1 Хидеки Ноды, который в 1994 году выступал в составе «Ларрусс». Кроме того, Хидеки Нода выступал в SuperGT и принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана».

Отметим, что гонка в Дании стала первой на территории Европы среди формульных серий, после того как в большинстве стран континента был введён карантин.

Полноценный гоночный сезон в Европе примет старт в июле. 5 июля на автодроме «Ред Булл Ринг» состоится первый этап Формулы-1 в нынешнем году. Там же пройдут гонки Формулы-2 и Формулы-3.