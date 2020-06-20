Райкконен за два года в «Лотусе» заработал в качестве бонусов € 19,5 млн

Чемпион мира Формулы-1 2007 года Кими Райкконен заработал едва ли не рекордный бонус за два сезона выступлений в «Лотусе» в период 2012–2013 годов, сообщает официальный сайт Формулы-1.

В 2012 году финн вернулся в Ф-1 после двух лет в чемпионате WRC. Тогда он подписал контракт с «Лотусом». По соглашению Кими полагалось в качестве бонусов € 50 тыс. за каждое набранное очко. За два сезона в команде Райкконен принёс коллективу 390 баллов и, таким образом, пополнил свой банковский счёт на € 19,5 млн.

После двух лет в «Лотусе» Райкконен снова начал выступать за «Феррари». Там он провёл ещё пять сезонов. С 2019 года Кими гоняется в составе «Альфа Ромео». На сегодняшний день он является самым возрастным пилотом чемпионата. В октябре ему исполнится 41 год.