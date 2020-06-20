Хирург, оперировавший Дзанарди, не исключил, что пилот не очнётся

Доктор Джузеппе Оливьери, оперировавший экс-пилота Формулы-1 Алекса Дзанарди после серьёзной аварии, признал, что спортсмен может и не очнуться.
«Мы не увидим его неврологического состояния до тех пор, пока он не очнётся, если он вообще очнётся. Определение «серьёзное состояние» говорит о том, что человек может умереть. В таких случаях на улучшение требуется время. Ситуация может ухудшиться внезапно. Что касается операции, то она прошла по плану, но ситуация изначально была очень тяжёлой.
Следующий шаг — попытаться стабилизировать его в течение 7-10 дней. Если всё пройдёт нормально, он очнётся, и тогда мы дадим новую оценку его состоянию», — приводит слова специалиста Las Vegas Sun.
19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.
- 20 июня 2020
-
23:53
-
22:57
-
21:36
-
20:32
-
19:33
-
18:49
-
17:51
-
16:42
-
16:01
-
14:59
-
13:07
-
12:12
-
11:49
-
09:59
-
00:58
- 19 июня 2020
-
23:58
-
22:47
-
21:42
-
21:30
-
20:25
-
19:52
-
18:36
-
17:52
-
16:36
-
16:09
-
14:41
-
13:06
-
13:06
-
11:57
-
11:08
-
10:44
-
10:03
-
01:19
- 18 июня 2020
-
23:59
-
22:59