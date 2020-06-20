Хирург, оперировавший Дзанарди, не исключил, что пилот не очнётся

Доктор Джузеппе Оливьери, оперировавший экс-пилота Формулы-1 Алекса Дзанарди после серьёзной аварии, признал, что спортсмен может и не очнуться.

«Мы не увидим его неврологического состояния до тех пор, пока он не очнётся, если он вообще очнётся. Определение «серьёзное состояние» говорит о том, что человек может умереть. В таких случаях на улучшение требуется время. Ситуация может ухудшиться внезапно. Что касается операции, то она прошла по плану, но ситуация изначально была очень тяжёлой.

Следующий шаг — попытаться стабилизировать его в течение 7-10 дней. Если всё пройдёт нормально, он очнётся, и тогда мы дадим новую оценку его состоянию», — приводит слова специалиста Las Vegas Sun.

19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.