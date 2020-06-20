Хэмилтон создаст комитет своего имени для увеличения расового многообразия в автоспорте

Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон намерен создать «Комитет Хэмилтона», работа которого будет сосредоточена на увеличении расового многообразия в автоспорте, сообщает The Times.

Британец намерен привлекать чернокожих людей в сферу науки и высоких технологий. По его задумке, позже это поможет представителям расовых меньшинств трудоустроиться в индустрии автоспорта.

Напомним, Льюис Хэмилтон остро отреагировал на массовые протесты в США, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.

Британец несколько раз публично выражал свою позицию, а позже появилась информация, что на Гран-при Австрии он намерен провести перформанс, посвящённый проблеме расизма.